مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 30-3-2024 

يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة في تونس، ويحدث المعهد الوطني للرصد الجوي، يوميا الإمساكية كاملة لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، وأيضًا صلاة التراويح، التي تبدأ بتحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 30-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الأربعاء

ونشر المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 30-3-2024، التي تبدأ من الساعة 4:39 بأذان الفجر، وتنتهي بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:09 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم 26-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 30-3-2024، في تمام الساعة 4:39 صباحا، أمّا في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر الساعة 4:40.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأربعاء

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم السبت 30-3-2024 في تمام الساعة 12:31 ظهرا، وفي صفاقس 12:29.

موعد أذان العصر في تونس اليوم

يأتي موعد أذان العصر في تونس اليوم السبت 30-3-2024، في تمام الساعة 3:57 عصرا، وأيضا في مدينة صفاقس 3:55 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 30-3-2024

يحل موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 30-3-2024 الساعة 6:43 مساء، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:41 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس 26-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم نحو 15 ساعة من الفجر حتى أذان المغرب.