يواصل مسلسل مليحة الذي يُعرض يوميًا على أكثر من قناة وشاشة فضائية، إضافة إلى منصة واتش الرقمية، تسليط الضوء على أحداث القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتناولت حلقة أمس من المسلسل سرد بطولات الجيش المصري على أرض جزيرة سيناء بعد حرب يونيو عام 1967، وحرب الاستنزاف التي لم تتوقف حتى نصر أكتوبر 1973، ومع موعد إعادة الحلقة 7 من مسلسل مليحة تستمر حكايات الشعب الفلسطيني في مواجهة فكرة التهجير من بلادهم.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة الحياة

وعن موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة الحياة، فهي الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 7 على تطبيق watch it من الساعة السادسة مساء.