طرح 856 قطعة أرض إسكان متوسط في 6 مدن.. والتقديم متاح الآن

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، طرح 856 قطعة أرض إسكان متوسط، في 6 مدن، اليوم، وللأشخاص الراغبين في حجز أراضي الإسكان المتوسط التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

المدن المتاح التقديم عليها

وبالنسبة للمدن المُتاح فيها حجز أراضي الإسكان المتوسط، جاءت كالتالي:

1- المنيا الجديدة بها 240 قطعة أرض.

2- السادات بها 196 قطعة أرض.

3- أسيوط الجديدة بها 84 قطعة أرض.

4- مدينة بدر بها 97 قطعة أرض.

5- غرب قنا 59 قطعة أرض.

6- طيبة الجديدة بها 180 قطعة أرض.

التقديم عبر موقع الهيئة

ويُمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على حجز أراضي الإسكان المتوسط في المدن الـ6 السابقة الدخول على الموقع الخاص بالهيئة من خلال الرابط التالي: http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx.

ويتمّ التقديم على حجز أراضي الإسكان المتوسط بداية من اليوم 1 أبريل 2024، على أن ينتهي التقديم خلال شهر من الآن ليكون في 30 مايو 2024.