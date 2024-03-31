رابط حجز شقق الإسكان 2024.. مساحات تبدأ من 75 مترا والتقديم في هذا الموعد

كشفت مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، موعد حجز شقق وزارة الإسكان بعدد من المحافظات، مبينة أنَّ الإعلان المُرتقب سيكون خلال 5 أشهر من الآن.

حجز شقق وزارة الإسكان

وبالنسبة لموعد حجز شقق وزارة الإسكان فسيتمّ الإعلان عنها خلال 5 أشهر من الآن وسيكون ذلك ضمن «سكن لكل المصريين 4» في عدد من محافظات الجمهورية، سيتمّ الإعلان عنها في وقتها.

الشقق متاحة بنظام التمويل العقاري

وتكون أبرز المحافظات التي سيشملها الإعلان الخاص بحجز الشقق التي ستكون متاحة بنظام التمويل العقاري ومدعومة بجزء كبير من الدولة المصرية، هي محافظة القاهرة والجيزة، ومدينة السادس من أكتوبر وعدد من المحافظات الأخرى.

مساحات الشقق

ومن المقرر أن تتراوح مساحات الشقق من 75 وحتى 90 مترًا، ما بين غرفتين وصالة والأخرى 3 غرف وصالة، ولكن يُشترط للمتقدم للحصول على شقة ضمن «سكن لكل المصريين 4» أن يتمتع بالجنسية المصرية.

ويجب على الأشخاص الراغبين في الحصول على شقة من «سكن لكل المصريين 4» الدخول على الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/ للتمكّن من التسجيل والتقديم.