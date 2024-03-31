شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع والغردقة وبورسعيد.. المساحات وأنظمة السداد

كشف بنك التعمير والإسكان الحكومي، عن المشروعات السكنية المتاحة حاليًا في القاهرة الجديدة والغردقة وبورسعيد، وذلك عبر الموقع الرسمي للبنك، ونرصد في السطور التالية شقق بنك الإسكان والتعمير خلال 4 مشروعات هي «اكاسيا»، و«بالما»، و«الفيروز»، و«الجوهرة».

شقق بنك الإسكان والتعمير

ويقع كمباوند اكاسيا بالتجمع الخامس في منطقة المستثمرين الشمالية، وإجمالي عدد الوحدات المتاحة 711 وحدة سكنية، وذلك بمساحات مختلفة تتراوح بين 156م2 و310م2، ويحتوي على 3 نماذج، هي السندس، والعلياء، والروضة.

ونظام السداد على شقق الإسكان والتعمير في كمبوناند اكاسيا، يكون من خلال دفع 15% مقدم حجز، والتقسيط لمدة 10 أعوام، بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

كمباوند بالما في القاهرة الجديدة

ويتيح بنك التعمير والإسكان أيضًا، كمباوند بالما في القاهرة الجديدة، وتحديدًا بالقطعة رقم 31 في منطقة المستثمرين الشمالية، أي التسعين الشمالي، ويحتوي المشروع على عدد محدود من الفيلات الفاخرة.

ويوفر الكمباوند مساحات مختلفة، منها مساحة أرض الفيلات وتتراوح بين 337 م2 و729 م2، ومساحة مباني الفيلات تتراوح من 323م2 إلى 383م2، ونظام السداد 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع الفيروز في الغردقة

وضمن شقق بنك الإسكان والتعمير، يقع مشروع الفيروز بمنطقة الأحياء المائية بمدينة الغردقة على الطريق الرئيسي بواجهته الشرقية، وعلى بعد 8 كيلومترات من منتجع الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وهناك مساحات مختلفة في مشروع الفيروز، منها شاليهات دور أرضي بعدد محدود 2 غرفة وصالة، بمساحات من 87 إلى 89م، إضافة إلى حدائق ملحقة بالدور الأرضي حق انتفاع بمساحات تتراوح مابين 10م إلى 141م، وشاليهات دور أول عدد 2 غرفة وصالة مساحات من 100 إلى 108، وشاليهات دور ثاني غرفة وصالة مساحات من 90 الى 100.

مشروع الجوهرة في بورسعيد

يقع مشروع الجوهرة في منطقة «إسكان الجوهرة» بمحافظة بور سعيد، ويوفر بنك التعمير والإسكان نموذجين الأول مساحة 138 م2، والثاني 121 م2، نظام السداد 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.