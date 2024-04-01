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دراما المتحدة

طرح كراسة شروط برنامج مسكن في 4 مدن جديدة.. والمقدم 350 ألف جنيه

كتب:

أيمن حمزة
08:19 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
كراسة الشروط

كراسة الشروط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بأراضي الطرح الرائع في برنامح مسكن للأراضي الأكثر تميزا في 4 مدن جديدة، وهي «6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والشروق»، بمقدم 350 ألف جنيه.

وتبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، تلقي طلبات حجز الأراضي السكنية الجديدة بجميع مستوياتها للأفراد بنظام الطرح الدائم ولمدة شهرين، تبدأ من اليوم 1 أبريل، علما بأنّ أراضي الإسكان المتميزة يبدأ مقدم حجزها من 350 ألف جنيه.

طرح 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات عن طرح 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا، موزعة «17 قطعة أكثر من متميزة بمدينة السادس من أكتوبر، 4 قطع بمدينة الشروق، 32 قطعة بمدينة 15 مايو، و12 قطعة بمدينة العاشر من رمضان» بإجمالي 65 قطعة أرض أكثر من متميزة.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أعلن طرح أراضٍ أكثر من متميزة عبر برنامج مسكن للأراضي بنظام آلية الطرح الدائم للأفراد، بداية من اليوم ولمدة شهرين تنتهي بحلول 30 مايو المقبل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بهدف توفير الأراضي لجميع المواطنين للراغبين في اقتناء وبناء السكن المناسب لأسرهم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.