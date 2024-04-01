تفاصيل طرح «الإسكان» 1747 قطعة أرض بـ16 مدينة.. إنفوجراف

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح أراض متنوعة المساحات، بنظام الطرح الدائم ببرنامج «مسكن» بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي بداية من اليوم الاثنين، بنظام الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري لقطع الأراضي الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد.

وأوضح «الجزار» في بيان، أن الطرح الجديد يضم 1747 قطعة أرض سكنية بـ16 مدينة على أن يستمر حجزها لمدة شهرين، تنتهي يوم الخميس الموافق 30 من يونيه القادم 2024.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الطرح الجديد وهي كالتالي:

1 - الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية بجميع مستوياتها، والحجز يتمّ من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز(https://reserve.newcities.gov.eg)، ودون أية أسبقية.

2 - الطرح الجديد يضم 1747 قطعة أرض، بـ16 مدينة جديدة ، عبارة عن 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً و826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، و856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة.

3 - يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب لاستيفاء البيانات المطلوبة، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، ويقوم بإدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا وإدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة، واستخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف كراسة الشروط والمواصفات.

4 - يتيح الموقع الإلكتروني للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، وفي حالة الإقبال على قطعة واحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

5 - غير مسموح للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة.

6 - الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص عملة السداد ونسبة الاستكمال ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات بالبريد الإلكتروني خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.