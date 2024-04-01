موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 1 إبريل

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، إمساكية شهر رمضان الكريم ومنها موعد آذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

ترصد السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024، والذي يتفاوت في الأوقات بين المدن السعودية.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الاثنين 1-4-2024

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:24 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:49 صباحًا، والشروق 6:04 صباحًا، وصلاة الظهر 12:14 مساءً، وصلاة العصر 3:36 مساءً، وصلاة العشاء 7:54 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 1 أبريل بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:03 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الاثنين 1-4-2024 عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:01 صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:50 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 1-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 1-4-2024 في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 5:57 صباحًا، وصلاة الفجر ستكون 4:10 والشروق 5:31 صباحًا، وصلاة الظهر 11:44 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:27 مساءً.