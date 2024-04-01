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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024

كتب:

منى سعيد
12:01 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
مواقيت الصلاة اليوم في السعودية

مواقيت الصلاة اليوم في السعودية

نشرت جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 22 رمضان المبارك حتى يتمكن المسلمون من تنظيم أوقات الطاعات وأداء الفروض الخمس في المساجد.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024

يبدأ المسلمون الصيام في اليوم الـ 22 من شهر رمضان، من خلال رفع أذان الفجر في الرياض، في تمام الساعة 4:26 صباحا، بينما في جدة في تمام 4:59، فيما يرفع في مكة المكرمة الساعة 4:57 صباحا، والمدينة المنورة 4:54 صباحًا، ويحل موعد أذان الفجر في الطائف 4:54 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024

ويكون موعد أذان الظهر بالرياض في تمام الساعة 11:57 صباحا، بينما في جدة 12:27 مساءً، وفي مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 12:25 مساءً، وفي المدينة المنورة 12:25 مساءً، ويحل موعد أذان الظهر في الطائف 12:22 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024

ويؤذن لصلاة العصر بالعاصمة الرياض في تمام الساعة 3:25 مساءً، وفي جدة 3:52 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 3:50 مساءً، وفي المدينة المنورة 3:53 مساءً، ويحل موعد أذان العصر في الطائف 3:47 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024

ويرفع أذان المغرب معلنًا نهاية اليوم 22 من شهر رمضان في الرياض في تمام الساعة 6:10 مساءً، وفي جدة 6:38 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 6:36 مساءً، وفي المدينة المنورة 6:38 مساءً، ويحل موعد أذان المغرب في الطائف 6:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الاثنين 1-4-2024

ويصل متوسط ساعات الصيام بالعاصمة السعودية الرياض نحو 13 ساعة و54 دقيقة.

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بقلم منى سعيد