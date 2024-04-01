دعم نقدي لمدة 6 أشهر لهذه الفئات.. «التضامن» تكشف التفاصيل 

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن استراتيجية العمل في برنامج تكافل وكرامة، والتي تشهد رؤى جديدة كدعم جانب التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة الريفية وصغار المزارعين من مستفيدي تكافل وكرامة، والانتقال من الاعتماد على المساعدة والدعم النقدي، والتي شهدت سنوات عديدة إلى مجتمع الإنتاج عبر قروض ميسرة وتوفير أصول إنتاجية تتلاءم واحتياجات البيئة المحلية وخلق سوق محلي للمنتج وفق دراسات السوق واستغلال الأصول المتاحة.

أسر تكافل وكرامة

وأشارت إلى أنّ أسر تكافل وكرامة الذين يسعون للحصول على فرصة عمل، سواء بمشروع ذاتي أو جماعي، أو بفرصة عمل لدى الغير، سيواصل الاستفادة من برنامج الدعم النقدي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، حتى يثبت قواعد وصلابة العاملين بالمشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أهمية تعزيز منظومة متابعة مطورة ومحدثة ومميكنة لرصد ومتابعة نوع وحجم ونجاح المشروعات المستفيدة من المشروع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ فكر القطاع التعاوني يعمل عبر 12 مجالا متنوعا من الملابس، والسجاد، والأخشاب، والصناعات المعدنية، والمنسوجات، وغيرها من المنتجات والخدمات.

تكثيف البرامج في مجال الاستثمار

وأشارت نيفين القباج، إلى أنّ ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على مصر، يحفز الجميع على الاهتمام بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، حيث الفئات المستهدفة من برامج ومظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف البرامج في مجال الاستثمار وتعزيز سلاسل القيمة والإمدادات.

وأكدت أنّه سيتم تنفيذ دراسة تقييم للمشروعات المنفذة وعوامل النجاح والتحدي، علما بأنّ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.7 مليون أسرة وبلغت موازنة الدعم النقدي 41 مليار جنيه عام 2024.