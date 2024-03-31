تعاد اليوم الأحد الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اثنين على قناة CBC، لتستمر حكايات أدهم (شريف منير) وياسمين (رانيا يوسف) بعد انفصالهما، بعد زواج دام 25 عامًا.

يكشف المسلسل العلاقة بين الثنائي أدهم وياسمين، خاصة أنهما شركاء في العمل، إذ يمتلكون وكالة إعلانية يديرونها معا.

موعد إعادة مسلسل بقينا اثنين الحلقة 6 على قناة CBC

ويأتي موعد عرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6 على قناة cbc، الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا، والثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الأسرية الاجتماعية، التي تناقش عدد من القضايا المهمة في المجتمع، منها مشكلة الملل في العلاقة الزوجية، وخصوصا بعد سنوات عديدة على الزواج.

ويناقش المسلسل ما يفعله التعصب الكروي في العلاقات الأسرية والزوجية، وأيضا العلاقات الاجتماعية مع الأشخاص المحيطين في المجتمع.