كشفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية عن موعد آذان المغرب في الأردن اليوم الإثنين 1-4-2024 في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

وتكشف «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الإثنين 28-3-2024، الذي يختلف من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الإثنين 1-4-2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 1-4-2024 بمدينة عمان يكون عند الساعة 7:01 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:02 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الإثنين 1 أبريل بمدينة العقبة، ستكون عند الساعة 7 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:09 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:44 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:19 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن في الإثنين 1-4-2024 الساعة 7:01 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:02 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:19 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 1-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الأردن الإثنين 1-4-2024 في مدينة وادي موسى ، سيكون عند الساعة 7:03 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:19 مساءً.