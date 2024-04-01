مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 1-4-2024

مع بداية الساعات الأولى من يوم الـ21 من شهر رمضان، يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين، ليتمكنوا من تحديد موعد أول صلاة للتهجد في العشر الأواخر في الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 1-4-2024

يبدأ صيام يوم 21 من شهر رمضان المبارك بأذان الفجر الذي يكون موعده بالعاصمة عمان في تمام الساعة 5:02 صباحا، بينما يكون في العقبة الساعة 5:09 صباحا، ومدينة إربد يكون الأذان في تمام الساعة 5:01 صباحًا، ويرفع الأذان بالزرقاء في تمام الساعة 5:01 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الاثنين 1-4-2024

ويكون موعد صلاة الظهر في عمان الساعة 12:40 مساءً، وفي العقبة 12:44مساءً، بينما في إربد 12:40مساءً، وبمدينة الزرقاء يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:39 مساءً.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الاثنين 1-4-2024

بينما يرفع لصلاة العصر في عمان تمام الساعة 4:13 مساءً، وفي العقبة 4:15 مساءً، وإربد الساعة 4:13 مساءً، وسيرفع الأذان في مدينة الزرقاء في تمام الساعة 4:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 1-4-2024

ويعلن مؤذن صلاة المغرب انتهاء اليوم 21 من شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً في مدينة عمان، وفي مدينة العقبة يكون في تمام الساعة 7:03 مساءً، بينما يأتي في مدينة إربد تمام الساعة 7:01 مساءً، وسيكون في الزرقاء في تمام الساعة 7 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الاثنين 1-4-2024

وبهذا يكون متوسط ساعات الصيام في العاصمة الأردنية اليوم، نحو 13 ساعة 59 دقيقة، مع العلم أن ساعات الصيام ترتفع بمعدل دقيقة واحدة يوميًا.