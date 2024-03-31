موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024 هو إحدى الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة المقيمين داخل المملكة، على الاستعداد للإفطار وأداء صلاة المغرب في موعدها، وبعدها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024

يختلف موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024، حسب كل مدينة ومحافظة، وتكون مواقيت الصلاة بشكل عام في العاصمة الأردنية عمان، كما يلي.

- أذان الفجر الساعة 05:03 صباحًا

- الشروق 06:19 صباحًا

- أذان الظهر الساعة 12:41 مساءً

- أذان العصر 04:13 مساءً

- أذان المغرب الساعة 07:02 مساءً

- أذان العشاء الساعة 08:19 مساءً ثم يليه صلاة التراويح.

موعد الإفطار في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024

فيما يتعلق بموعد الإفطار في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024 ومواقيت الصلاة، يُرفع أذان المغرب بعمان الساعة 07:02 مساءً، وفي إربد في تمام الساعة 07:02 مساءً، إيذانا بإفطار الصائمين، وفي الكرك 07:02 مساءً، وفي الطفيلة 07:03 مساءً، وفي العقبة 07:00 مساءً.

موعد الإفطار في الأردن اليوم الأحد 31-3-2024، بالنسبة لباقي المدن، يكون بعد موعد أذان المغرب مباشرة، إذ يؤذن للصلاة في المواعيد التالية: في الأغوار الشمالية الساعة 07:02 مساء، بينما في جرش وعجلون الساعة 07:00، في الحسينية الجنوبية الساعة 07:00 مساء.