اليوم.. بدء تسجيل قراءة عداد الغاز في أول شهر لعام 2024

بدأت شركة «بتروتريد»، إحدى شركات وزارة البترول المسؤولة عن تسويق الغاز الطبيعي، في استقبال طلبات المواطنين في تسجيل قراءة عداد الغاز لأول شهور العام الجديد يناير 2024، وذلك بعدما أعلنت توقف الخدمة، التي كان من المقرر أن تبدأ من يوم 1-1-2024، نظرًا لوجود جرد في الشركة.

تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2024

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، خطوات وكيفية تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2024، لتنتهي فترة التسجيل يوم 27 يناير، وفق ما أوضحته شركة بتروتريد.

طرق عديدة لتسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد، لشهر يناير 2024 إلكترونيًا، من خلال عدة طرق، كما يلي:

1 - التسجيل من خلال تطبيق الموبايل «بتروميتر»، وهي أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي.

2 - التسجيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد».

3 - إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS.

4 - التسجيل عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 - من خلال تطبيق موبايل ماي فوري، يمكن تحميل التطبيق من المتجر الملائم للهاتف المحمول.

6 - تسجيل القراءة من تطبيق موبايل جوميا.

7 - التسجيل من خلال التوجه لمكاتب البريد المصري.

8 - تسجيل القراءة من منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 - من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

10 - عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 - التسجيل من خلال الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 - خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 - من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14 - من خلال الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15- الفروع المميكنة والمتوفرة في عدد من المولات.