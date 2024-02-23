كيفية إدخال قراءة عداد الغاز.. رابط إلكتروني لتجنب تراكم الفواتير

أتاحت شركة «بتروتريد» للغاز الطبيعي للمواطنين سبل وكيفية إدخال قراءة عداد الغاز بخطوات سهلة وسريعة في وحداتهم السكانية وأيضًا داخل المنشآت الصناعية أو التجارية، إذ تحمي هذه الخطوة من تجنب تراكم فواتير الغاز أو التعرض للدخول في شرائح استهلاك أعلى شهريًا.

كيفية إدخال قراءة عداد الغاز

وتستعرض «الوطن» كيفية إدخال قراءة عداد الغاز أون لاين وفقًا لما كشفت عنه شركة الغاز عبر موقعها الرسمي للراغبين في قراءة وتسجيل قيمة عداد الغاز المنزلي، الدخول إلى موقع شركة بتروتريد من خلال الرابط الإلكتروني.

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص لشركة بتروتريد من هنـا.

- اختر عداد الغاز الخاص به.

- إدخال القراءة المكتوبة على العداد.

- كتابة البيانات المطلوبة عن الوحدة السكانية أو التجارية أو الصناعية.

- تحديد المنطقة والمحافظة.

- اضغط على التسجيل.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

وفي السياق ذاته، حددت شركة بتروتريد الفترة الخاصة لتسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 إلى 15 من كل شهر فرصة 30 يومًا على دفع قيمة الفاتورة.

تكاليف تركيب الغاز الطبيعي في المنازل

1- سعر تركيب الغاز الطبيعي للوحدات السكانية والمنازل عند تقديم طلب للدعم هي 3 آلاف جنيه.

2- في حال تقديم المستندات المطلوبة كاملا يصل سعر طلب تركيب الغاز إلى 2160 جنيهًا.

3- إذا لم يقدم صاحب الطلب أي مستندات تكون أسعار التركيب 4 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية

- صورة عقد إيجار الشقة أو عقد الملكية لها.

- إيصال كهرباء حديث باسم صاحب الشقة.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر.

- التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بمقر شركة الغاز.

- عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء.

- سداد رسوم تأمين العداد، وتأمين استهلاك.

المستندات المطلوبة لتقديم على الغاز للمنشآت التجارية والصناعية

- صورة عقد الإيجار أو إثبات الملكية والاطلاع على الأصل.

- إيصال كهرباء حديث.

- صورة بطاقة تحقيق شخصية أو جواز السفر.

- إيصال يثبت سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبة.

- صورة من رخصة مزاولة النشاط.

- إيصال سداد تأمين العداد وفقا لسعته.

- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.

أسعار تركيب الغاز الطبيعي بنظام التقسيط

-دفع مبلغ 706 جنيهات بعد تقديم طلب تركيب الغاز على أقساط:

- التقسيط لمدة 12 شهرًا ويجرى دفع 153 جنيهًا شهريا.

- التقسيط لمدة 24 شهر بقيمة 85 جنيهًا شهريا.

- التقسيط لمدة 4 سنوات بقيمة شهريا 50 جنيهًا.

- التقسيط على نظام 7 سنوات بقيمة 35 جنيهًا شهريا.

أرقام طوارئ شركات الغاز الطبيعي للإبلاغ عن الأعطال والتسريب

- شركة «تاون جاس» للغاز الطبيعي، على رقم طوارئ 129.

- شركة «جاسكو» للغاز الطبيعي، على رقم طوارئ 149.

- شركة «بترو تريد» للخدمات البترولية، على رقم طوارئ1122.

- رقم شركة غاز مصر 26902710.

- الخط الساخن لشركة غاز مصر 19220.

- الشكاوى الإلكترونية عبر egyptgas@egyptgas.com.eg.

تحذيرات التعامل مع سخان الغاز

خلال فصل الشتاء، يزداد اهتمام المواطنين باستخدام سخانات الغاز خلال الاستحمام في الحمامات أو في استخدامات المطابخ، بسبب برودة المياه والطقس الشديدة، وفي ظل هذا تستعرض «الوطن» تحذيرات التعامل مع سخان الغاز «القاتل الصامت».

- خلال تشغيل السخان يجب عدم غلق النوافذ سواء في الحمام أو المطبخ.

- في حالة حدوث تسرب للغاز يجب غلق محابس الأمان بالمنزل.

- التأكد من كفاءة سخان الغاز باستمرار.

- الكشف المستمر على مصادر التهوية والتأكّد من عدم انسدادها.

- يفضل استخدام شفاطات للهواء، عند تركيب سخان الغاز في الحمام.

- عند الشعور بأعراض صداع أو دوخة أو آلام في الصدر مع جود صعوبة في التنفس التوجه إلى أقرب مركز سموم.