مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ22

ينتظر الجمهور موعد إعادة الحلقة الـ22 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على شبكة قنوات دي إم سي، لمعرفة مصير «منى» هاجر السراج ابنة «مختار» خالد النبوي بعدما تركت المنزل لتسافر إلى البعثة، كما ينتظر معرفه قراره في بيع المنزل بعد الضغط الشديد الذي يتعرض له من قطع الكهرباء وقطع المياه ووسائل الاتصالات.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ22 على قناة dmc

يأتي موعد إعادة الحلقة الـ 22 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في تمام الساعة 10:15 صباحًا على قناة dmc، كما يأتي في الساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، وعلى منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تُعرض حلقة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً كما يأتي العرض على منصة watch it تزامنا مع عرضها على قناة dmc.

ويأتي عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama كما يُعرض على منصة watch it بالتزامن مع قناة dmc.