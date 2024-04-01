مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21.. «مختار» يصر على عدم بيع المنزل

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21، قرر «مختار» خالد النبوي، أن يتغلب على مؤامرات يحيى شاكر الذي صمم على أن يترك الجميع منازلهم، لكن «مختار» صمم على أنّ يظل في منزله.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21

وقرر مختار أبو المجد ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، أنّ يجمع أسرته ويقرأ لهم من مجلة ميكي، من أجل خلق أساليب جديدة في التسلية خاصة بعد قطع الإنترنت، كما استخدم الشموع بعد انقطاع الكهرباء.

مختار يصر على عدم بيع المنزل

وأكد مختار أنه ما زال مصرًا على موقفه في عدم بيعه منزله، ولن يوافق على ضغوط يحيى شاكر التي يفعلها من أجل خروجه من المنزل.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعتبر شبكة قنوات dmc من القنوات التي تتيح العرض الأول للحلقة، كما تُعرض أيضاً على شاشة dmc drama ومنصة watch it الإلكترونية.