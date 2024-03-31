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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21.. اختفاء ابنة حلا شيحة والنبوي يساعدها

كتب:

ضحى محمد
11:39 م | الأحد 31 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

بأحداث تشويقية وجديدة، بدأت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21، حيث لازالت العلاقة متوترة بين «مختار» خالد النبوي، وأبنائه الـ 6، خاصة بعد رفض مختار بيع المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21، عاشت «مي» حالة من التوتر، بعد خطف بنت حلا شيحة من قبل طليقها محمد محمود عبد العزيز، وتحاول حلا شيحة معرفة سر اختفاء ابنتها وتستعين بمختار أبو المجد الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي.

ساعد «مختار» مي من أجل العثور على ابنته، حيث علم أن والدها محمد محمود عبد العزيز هو الذي أخذها من المدرسة إلى منزله، وذلك من أجل الضغط على طليقته مي لبيع المنزل.

أحداث إمبراطورية ميم 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وأبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.