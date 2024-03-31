مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ21

في حالة من التشويق والإثارة، ينتظر الجمهور من متابعي مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ21 اليوم على شبكة قنوات دي إم سي، لمتابعة الأحداث ومعرفه قرار «مختار» خالد النبوي في بيع المنزل، ومصير علاقة «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي، ومصير علاقة «مي» حلا شيحة و«مختار»، و«محمود» محمود حافظ و«مديحة» نشوى مصطفى.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 21 على قناة dmc

ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 21 اليوم في تمام الساعة 10:15 صباحًا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، والإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، وعلى منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ويأتي موعد العرض الأول للحلقة على قناة dmc الساعة 10:45 مساءً كما تُعرض على منصة watch it تزامناً مع عرضها على قناة dmc.

أما عن القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم، فتكون شبكة قنوات dmc وdmc drama من القنوات التي تتيح عرض مسلسل إمبراطورية ميم، كما أن منصة watch it تتيح عرض الحلقة أيضاً، بالتزامن مع العرض الأول لها على قناة dmc.