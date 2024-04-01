مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22.. ماذا سيفعل خالد النبوي بعد سفر ابنته؟

شهدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل إمبراطورية ميم، ظهور حالة من التوتر على «منى» هاجر السراج، ابنة «مختار» خالد النبوي، إذ إنها تحمل سرا وتخفيه عن الجميع ما يجعلها في حالة من التردد والقلق.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22

وسيطرت على أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل إمبراطوية ميم الذي يعرض على قناة dmc، حالة من الحزن، إذ تركت «منى» جوابًا لوالدها «مختار»، موضحة فيه أنها حملت حقيبتها وتركت المنزل لتسافر إلى البعثة التي رفضها، ما جعله يدخل في حالة من الحزن الشديد لمخالفة ابنته أوامره وابتعادها عنه.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل إمبراطورية ميم، رد فعل «مختار» على ما فعلته ابنته «منى».

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الذي يُعرض ضمن مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي يوميًا على شبكة قنوات dmc، الفنان خالد النبوي ونور النبوي ومايان السيد وإيمان السيد وحلا شيحة وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان.