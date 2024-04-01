موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1 أبريل
كتب:
عمرو حسني
12:01 م | الإثنين 01 أبريل 2024
صلاة المغرب
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية، موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024 في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان.
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم
مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024، ليست نفسها في الولايات الجزائرية المختلفة.
موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الخميس 28-3-2024
وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 7:10 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:57 صباحًا، والشروق 6:33 صباحًا، وصلاة الظهر 12:52 مساءً، وصلاة العصر 4:26 مساءً، وصلاة العشاء 8:36 مساءً.
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران
وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الاثنين 1 أبريل، ستكون عند الساعة 7:21 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:14 صباحًا، والشروق 6:49 صباحًا، وصلاة الظهر 1:07 مساءً، وصلاة العصر 4:40 مساءً، وصلاة العشاء 8:49 مساءً.
موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم
وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر الاثنين 1-4-2024 عند الساعة 7:24 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:24 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:10 وموعد صلاة العصر سيكون 4:42 والعشاء ستكون 8:47 والشروق سيكون 6:57.
موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 28-3-2024
وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الاثنين 1-4-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:27 صباحًا، والشروق 6:52 صباحًا، وصلاة الظهر 1:09 مساءً، وصلاة العصر 4:43 مساءً، وصلاة العشاء 8:50 مساءً.