موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1 أبريل

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية، موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024 في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024، ليست نفسها في الولايات الجزائرية المختلفة.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 7:10 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:57 صباحًا، والشروق 6:33 صباحًا، وصلاة الظهر 12:52 مساءً، وصلاة العصر 4:26 مساءً، وصلاة العشاء 8:36 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الاثنين 1 أبريل، ستكون عند الساعة 7:21 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:14 صباحًا، والشروق 6:49 صباحًا، وصلاة الظهر 1:07 مساءً، وصلاة العصر 4:40 مساءً، وصلاة العشاء 8:49 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر الاثنين 1-4-2024 عند الساعة 7:24 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:24 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:10 وموعد صلاة العصر سيكون 4:42 والعشاء ستكون 8:47 والشروق سيكون 6:57.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 28-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الاثنين 1-4-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:27 صباحًا، والشروق 6:52 صباحًا، وصلاة الظهر 1:09 مساءً، وصلاة العصر 4:43 مساءً، وصلاة العشاء 8:50 مساءً.