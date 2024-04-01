مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024
كتب:
إسراء طارق أبو سعدة
12:00 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
مواقيت الصلاة
تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الجزائر، يومياً إمساكية شهر رمضان، لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، ليستطيع المسلمين تنظيم اليوم، والزيادة من الطاعات.
ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر في الجزائر خلال شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.
مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024
تتباين التوقيتات من مدينة لآخرى، ولكن يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمسة في محافظة القسطنطينية فيما يلي:
أذان الفجر 4:56 صباحا.
الشروق 6:19 صباحا.
الظهر 12:27 مساء
العصر 3:11 مساءً.
المغرب 6:56 مساءً.
العشاء 8:18 مساءً.
موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأثنين 1-4-2024
يرفع أذان الفجر في أكثر من ميعاد مختلف، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:
يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الجزائر باليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك بمحافظة قسطنينية في تمام الساعة 4:56 صباحًا، بينما في وهران يكون الساعة 5:25 صباحًا.
موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024
يكون موعد رفع أذان الظهر في قسطنينية في تمام الساعة 12:27 مساء، وفي وهران الساعة 1:6 مساء.
موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024
بينما يكون موعد أذان العصر بمحافظة قسطنينية في تمام الساعة 3:11 مساء، ويكون أذان العصر في وهران في الساعة 4:40 مساء.
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024
يؤذن لصلاة المغرب في قسطنينية ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:56 مساء، بينما يؤذن في وهران الساعة 7:27 مساء.
عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الاثنين 1-4-2024
تبلغ عدد ساعات الصيام في تونس نحو 14 ساعة، ودقيقتين، ويختلف ذلك من محافظة إلى أخرى.