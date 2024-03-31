تحرص وزارة الأوقاف الجزائرية على نشر مواعيد الفروض الخمسة يوميًا، ليستطيع المسلمون تنظيم اليوم، إضافة إلى تخصيص ساعات أطول للقيام بالطاعات والتقرب إلى الله خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر بشهر رمضان المبارك، لعام 1445 هجرية.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم 31-3-2024

تختلف التوقيتات من مدينة لأخرى، ولكن يمكن معرفة مواعيد الفروض الخمسة في محافظة عنابة كما يلي:

أذان الفجر 4:48 صباحًا.

الشروق 6:16 صباحًا.

الظهر 12:33 مساء.

العصر 4:7 مساءً.

المغرب 6:51 مساءً.

العشاء 8:14 مساءً.

أذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد 31-3-2024

يُرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمون في الجزائر اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك بمحافظة عنابة في تمام الساعة 4:48 صباحًا، بينما في وهران يكون الساعة 5:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الأحد 31-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في عنابة في تمام الساعة 12:33 مساء، بينما في وهران بتمام الساعة 1:7 مساء.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الأحد 31-3-2024

بينما يكون موعد أذان العصر بمحافظة عنابة في تمام الساعة 4:7 مساء، ويكون الأذان للعصر بوهران في تمام الساعة 4:40 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 31-3-2024

يؤذن لصلاة المغرب في عنابة ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:51 مساء، بينما يؤذن في وهران بتمام الساعة 7:24 مساء.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الأحد 31-3-2024

وذكرت وزارة الأوقاف الجزائرية أن متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الجزائر اليوم الأحد يكون نحو 14 ساعة، وذلك بتوقيت العاصمة، ويزيد وقت الصيام يوميًا نحو دقيقة أو اثنتين، ويرجع ذلك إلى تباين موعد شروق الشمس.