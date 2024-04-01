أفضل 30 دعاء للميت مؤثر جدا.. يُسعد كل أحبابك في قبورهم (فيديو)

يعد الدعاء للميت من الأعمال الصالحة التي تُزيد من رتبة الميت عند الله، والتي أوصى بها الدنبي الكريم في حديثه النبوي الشريف:«إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ولذلك يتساءل الكثيرون عن دعاء للميت مؤثر جدا.

30 دعاء للميت مؤثر جدا

وحول الحديث عن دعاء للميت مؤثر جدا، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن حياة الإنسان لا تنتهي مع نهاية عمره في الدنيا، بل قد تمتد أعماله الصالحة لتثمر له ثواباً حتى قيام الساعة، موضحا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الإنسان له حياة ثانية بعد حياته في الأرض، حيث تبقى أعماله الصالحة تُثاب عليه في الدنيا وتمتد لتستمر في الآخرة.

أفضل الأدعية للمتوفي؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الأعمال التي تبقى للإنسان بعد وفاته هي الصدقة الجارية، والعلم النافع، والولد الصالح الذي يدعو له مثلما ذكر النبي الكريم في حديثه النبوي الشريف، مشيراً إلى أهمية هذه الأعمال في مساعدة الإنسان على الاستفادة في الدنيا والآخرة.

دعاء لمن فارقونا الدنيا

وحول الحديث عن دعاء للميت مؤثر جدا، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أن المنبي الكريم أمر بالدعاء للميت بعد دفنه، مستشهدا بما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.

دعاء جميل لمن فارق الحياة

وبخصوص الحديث عن أدعية للميت، أوضحت الإفتاء أنه يُستحب للمشيعين أن يدعوا للميت بعد دفنه، ويمكن أن يرددوا:« "بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله". أو أيّ دعاء آخر يجيده الداعي.».

أدعية للميت مكتوب

واوضحت دار الإفتاء أن هناك عدد من الأدعية التي يجوز للمسلم أن يستعبن بها للدعاء للميت ومنها:

اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار.

أفضل 100 دعاء للمتوفى

- اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته.

- اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

- اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

دعاء أول يوم الميت في قبره

- اللهم أجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.اللهم انقله من ضيق اللحود وفي النار الى الرحمة.

اللهم تجاوز عنه واغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

أفضل خمسين دعاء للميت

اللهم أنعم عليهم بنظرة رضا فإنه من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.

اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم واجعلهم مستبشرين برحمتك.

اللهم اجعل موتانا من أسعد السعداء في قبورهم.

كيف تترحم على الميت

اللهم أرزقهم الفسحة والضياء وآنسهم بالقرب إليك.

اللهم اجعل قبور موتانا في نور دائم لا ينقطع.

اللهم ارحم موتانا رحمة تسع السماوات والأرض ومن عليها.

اللهم حرم وجوه موتانا عن النار فأنت ولي ذلك والقادر عليه.

يا رب روح وريحان وجنة نعيم لكل من فارقونا.

اللهم اسقي قبورهم بفيض من جنتك ورحمتك وفضلك الواسع.

اللهم بشر موتانا بعفوك ومغفرتك وارفع درجاتهم عندك.

دعاء للميت أول ليلة في القبر

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلْج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجِه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو من عذابِ النار

دعاء الوحشة للميت

ومن أفضل الأدعية الموجهة للميت ما يلي:

اللهم اجعلهم في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل عرشك.

اللهم اجعل موتانا في أعلى مراتب النعيم واجعلهم ممن أحببت لقائهم فأخذتهم إلى جوارك.

اللهم اجعل قبورهم أحن وأوسع من الأرض وما رحبت.

ماذا نفعل للميت أول يوم

يمكن الدعاء للميبت بـ«اللهم انه عبدك وابن عبدك ويحتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه فارحمه برحمتك، اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»، و«اللهم آنس غربتهم ووحشتهم وأنر قبورهم واسكنهم الفردوس الأعلى».

أجمل ما قيل في الترحم على الميت؟

ومن ضمن الأدعية أيضا ما يلي:

اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

اللهم أصبح عبدك إن كان صباحا وإن كان مساء قال: اللهم أمسى عبدك قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

أفضل أدعية للميت المتوفي

ومن أفضل صيغ الدعاء للميت ما يلي:

اللهم أصبح عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

اللهم عبدك فلان، أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض، اللهم نور له في قبره، وأفسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين.اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده.