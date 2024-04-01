المخرج رؤوف عبدالعزيز: اعتمدنا على مواقع حقيقية لتصوير مسلسل سر إلهي

قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، إن طبيعة مسلسل سر إلهي قائمة على الدراما الاجتماعية الحقيقية، لذلك حرص مع فريق العمل على إخراج المسلسل من قلب الواقع، وعدم استخدام أي ستديوهات أو الأماكن المتعادة للتصوير، وجرى الاعتماد على كل الأماكن الحقيقية، وهذا الأمر لم يكن سهلا بل متعبا للغاية.

كواليس مسلسل سر إلهي

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية: «كنا نتحايل كثيرا في العديد من الأمور من أجل السيطرة والقدرة على التصوير في الأماكن التي تضم العديد من المواطنين»، مشيرا إلى أنه كان يتم إجراء «بروفات» بشكل داخلي، ثم الخروج للشارع بهدف التصوير النهائي.

صعوبة تجهيزات مسلسل سر إلهي

وتابع، أنه رغم صعوبة التجهيزات في كل مراحل عمل مسلسل سر إلهي إلا أنها كانت تحمل متعة، مشيرا إلى أن مسألة الجمع بين التصوير والإخراج لها مميزات عدة، إذ إنه من السهل ترجمة تخيلات المخرج على أرض الواقع.