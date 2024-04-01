موعد أذان المغرب في سوريا اليوم اليوم الاثنين 1 أبريل

أوضحت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024 في اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وسنبين مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024، غير المتماثلة في المدن السورية.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الخميس 1-4-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 5:55 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:54 صباحًا، والشروق 6:23 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:29 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وحول موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 1 أبريل بمدينة دمشق، سيكون عند الساعة 6:56 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:55 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:12 مساءً، وصلاة العشاء 8:26 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا في حلب الاثنين 1-4-2024 عند الساعة 6:54 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 3:54 صباحًا، والشروق 6:17 صباحًا، وصلاة الظهر 12:35 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:24 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الاثنين 1-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الاثنين 1-4-2024 في مدينة الرقة، سيكون عند الساعة 6:48 مساء، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 4:04 مساءً، وصلاة العشاء 8:18 مساءً.