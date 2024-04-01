يوافق اليوم، أول ليلة وترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بسوريا، بعد تعذر رؤية الهلال في 11 مارس الماضي، لذلك يهتم البعض بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا، وذلك لتحديد موعد صلاة التهجد والقيام.

وتقدم جريدة «الوطن» لقرائها، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024، وفق ما نشرته وزارة الأوقاف السورية.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يُرفع أذان الفجر في العاصمة دمشق معلنا عن بدء الصيام في الساعة 4:55 صباحًا، وفي محافظة حلب يرفع في الساعة 4:47 صباحًا، أما في إدلب فيرفع 4:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024

ويؤذن لصلاة لظهر في العاصمة السورية دمشق الساعة 12:39 مساء، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 12:36، أما في إدلب فيرفع الساعة 12:38.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة دمشق اليوم الساعة 4:12 مساء، وفي محافظة حلب برفع الساعة 4:09، أما في إدلب فيرفع الساعة 4:11.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024

يرفع أذان المغرب معلنا نهاية صيام اليوم في دمشق، الساعة 6:56، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 6:54، أما في إدلب يرفع الساعة 6:56 مساءً.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الاثنين 1-4-2024

ويصوم المسلمين في عاصمة سوريا خلال نهار اليوم من رمضان نحو 14 ساعة ودقيقة واحدة، ويختلف ذلك من محافظة لأخرى بما يعادل من دقيقتين إلى 3 دقائق.