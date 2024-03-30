نشرت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا، السبت الموافق اليوم الأول من أيام العشر الأواخر، من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 30-3-2024

في السطور التالية ترصد الوطن لقرائها مواقيت الصلاة، وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 30-3-2024.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 30-3-2024

بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي نشرتها وزارة الأوقاف السورية، فأن موعد أذان الفجر في العاصمة دمشق في الساعة 4:58، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 4:50، أمّا في إدلب فيكون في تمام الساعة 4:53.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم السبت 30-3-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة السورية دمشق الساعة 12:39، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 12:36، أما في إدلب فيرفع الساعة 12:38.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم السبت 30-3-2024

يكون موعد أذان العصر في العاصمة دمشق اليوم الساعة 4:12، وفي محافظة حلب يرفع الساعة 4:09، أما في إدلب فيرفع الساعة 4:11.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم السبت 30-3-2024

يرفع أذان المغرب معلنا عن موعد كسر الصيام، والبدء في الإفطار بالعاصمة دمشق الساعة 6:54، وفي محافظة حلب يرفع في الساعة 6:52، أما في إدلب فيرفع في الساعة 6:54.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم السبت 30-3-2024

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم السبت بحسب توقيت العاصمة دمشق، سيكون 13 ساعة و53 دقيقة، ويختلف ذلك من محافظة إلى أخرى، فيما يزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو دقيقتين.