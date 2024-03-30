أسهل طريقة لعمل البيتيفور دون ماكينة في المنزل.. «أحلى من المحلات»

«بيتيفور، كحك، غريبة، بسكوت» حلويات لا غنى عنها في عيد الفطر المبارك، إذ تزين موائد الأسر المصرية بداية من بعد صلاة العيد التي من المنتظر أنّ تكون الأربعاء 10 أبريل المقبل، وعلى الرغم من شراء البعض للمخبوزات الجاهزة، إلا أنّ كثير من ربات البيوت ترغب في معرفة طريقة عمل البيتيفور في المنزل دون ماكينة باستخدام أدوات بسيطة.

مكونات عمل البيتيفور

ولـ عمل البيتيفور دون ماكينة في المنزل، يجب توفير بعض المكونات بمقادير محددة على خطى الشيف نادية السيد كالتالي:

750 جرام دقيق

500 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام سكر بودرة

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

طريقة عمل البيتيفور دون ماكينة

تسخين الفرن على 180 درجة مئوية. خفق الزبدة والسكر في وعاء كبير حتى يصبح الخليط كريميًا. إضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق. إضافة الفانيليا والخل وخلطهما جيدًا. إضافة الدقيق تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة. وضع العجينة في كيس حلواني مزود بفتحة نجمة. رش صينية الخبز بورق زبدة. تشكيل العجينة على شكل أصابع أو دوائر على صينية الخبز. خبز البيتيفور في الفرن لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا. تركه ليبرد تمامًا قبل تقديمه.

بيتيفور بجودة عالية ومذاق مميز

وللحصول على بيتيفور بجودة عالية ومذاق رائع يمكن اتباع النصائح التالية: