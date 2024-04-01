موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 وعدد ساعات الصيام
كتب:
نظيمة البحرواي
01:00 م | الإثنين 01 أبريل 2024
صلاة المغرب
حدد قسم النتائج والتقويم، بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024، والموافق 22 رمضان، استعدادا لأداء الصلاة في وقتها وتناول طعام الإفطار.
وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة المغرب.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024
وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 يحين في الساعة 6:13 مساء، فيما تبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و19 دقيقة.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024
وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان كالتالي:
الفجر: 04:14 صباحا
الظهر: 11:58 مساء
العصر: 03:30 مساءً
المغرب: 06:13 مساءً
العشاء: 07:32 مساءً.