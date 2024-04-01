موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الإثنين 1 أبريل

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الإثنين 1-4-2024 في اليوم الحادي والعشرون من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وسيوضح التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الإثنين 1-4-2024، التي تختلف في البلدات المغربية.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الإثنين 1-4-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الإثنين 1-4-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 7:01 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:51 صباحًا، والشروق 6:26 صباحًا، وصلاة الظهر 12:47 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في المغرب بالدار البيضاء اليوم الإثنين، ستكون عند الساعة 6:54 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:38 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، وصلاة العشاء 8:14 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:55 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:43 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الإثنين 1-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الإثنين 1-4-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:46 صباحًا، والشروق 6:08 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 4:00 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.