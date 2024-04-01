هل يجوز صلاة العيد في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تحرص العديد من الأسر على الذهاب إلى المسجد أو الخلاء لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ويصطحبون أطفالهم لمشاركتهم فرحة حلول العيد، وفي المقابل هناك عدد من المسلمين يفضلون أداء صلاة عيد الفطر في منزلهم ،من أجل تجنب الزحام الذي تشهده المساجد في هذا اليوم، وهو ما أدى إلى تساؤل الكثيرين عن هل يجوز صلاة العيد في البيت من عدمه.

هل يجوز صلاة العيد في البيت

وحول الحديث عن التساؤل الخاص بالحديث عن هل يجوز صلاة العيد في البيت، أكّد أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ صلاة عيد الفطر تتألف من ركعتين، وتتميز بزيادة التكبيرات في الركعة الأولى بواقع 7 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الركعة الثانية بواقع 5 تكبيرات، مع القراءة المذكورة، وهذا يعتبر الفارق الأساسي في صلاة العيد.

حكم من فاته صلاة العيد

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج فتاوى الناس الذي يُبث على قناة الناس خلال حديثه عن هل يجوز صلاة العيد في البيت من عدمه بأن خطبة صلاة العيد سُنة، وتُلقى بعد الصلاة مباشرة، ويُفضل حضورها ومن ثم الانصراف، وتتناول الخطبة في غالب الأحيان أحكام العيد وأهمية صلة الرحم، متابعًا «من فاتته صلاة العيد في المصلّى أو المسجد، يمكنه أداؤها في البيت بمفرده أو بالجماعة في البيت، ولكن السنة الشرعية تفضل أداؤها في جماعة».