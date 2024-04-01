اعرف موعد صلاة العيد الساعة كام 2024؟

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية عن سؤال العديد من المواطنين بشأن صلاة العيد الساعة كام 2024؟، بعد الإعلان عن أنّ يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر.

صلاة العيد الساعة كام 2024؟

وكشف المعهد عن التساؤل الخاص بموعد صلاة العيد الساعة كام 2024؟، لافتا إلى تفاوت مواعيد صلاة عيد الفطر في المحافظات المختلفة.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، وفق التقرير الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

الجيزة: 5:58 صباحا

القاهرة: 5:59 صباحا

الزقازيق 5:56 صباحا

دمياط: 5:55 صباحا

الإسكندرية: 6:02 صباحا

قنا: 5:55 صباحا

شرم الشيخ: 5:47 صباحا

السلوم: 6:21 صباحا

الفيوم: 6 صباحا

الإسماعيلية: 5:53 صباحا

نويبع: 5:45 صباحا

سانت كاترين: 5:48 صباحا

طابا: 5:44 صباحا

بورسعيد: 5:53 صباحا

كفر الشيخ: 5:58 صباحا

مرسى مطروح: 6:13 صباحا

شلاتين: 5:16 صباحا

السويس: 5:53 صباحا

الخارجة: 6:05 صباحا

دمنهور: 6:00 صباحا

شبين الكوم: 5:59 صباحا

بني سويف: 5:59 صباحا

الغردقة: 5:50 صباحا

حلايب: 5:12 صباحا

سوهاج : 5:59 صباحا

المنصورة: 5:57 صباحا

أسيوط: 6 صباحًا

بنها: 5:58 صباحا

أبوسميل: 6:02 صباحا

أسوان: 5:56 صباحا

المنيا: 6:02 صباحًا

الطور 5:50 صباحا

طنطا: 5:58 صباحا

العريش: 5:47 صباحا