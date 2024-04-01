تحذير من ظاهرة جوية خطيرة خلال الأسبوع الجاري.. 10 نصائح لسلامتك

بالتزامن مع تقلبات الطقس التي تحدث بشكل يومي خلال هذا الموسم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ظاهرة جوية خطيرة، وهي «ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة»، التي تستمر حتى 6 أبريل.

ويُشغل الناس في الوقت الحالي، وخاصًة مع تقلبات الطقس، معرفة أهم الاحترازات التي يجب توخي الحذر منها خلال الأجواء التي تشهدها جميع أنحاء الجمهورية.

10 نصائح مهمة من «الأرصاد»

وكشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن بعض الاحتياطات التي يجب على الأشخاص اتخاذها لعدم التأثر بالرياح المثيرة للأتربة، وخاصة الأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية، والربو.

وتضمنت النصائح الآتي:

1- عدم الخروج المباشر في أثناء حالة نشاط الرياح وعدم استقرار الطقس، وتجنب التعرض للأتربة لعدم إصابة الجهاز التنفسي «الخروج للضرورة».

2- الحرص على استخدام الكمامات لحماية الجيوب الأنفية من الرمال والأتربة الناتجة من الرياح.

3- استخدام مرضى حساسية العين القطرات المرطبة، حسب وصف الطبيب لكل شخص، وعدم فرك العينين عند تعرضها للأتربة وسرعة غسلها بالماء.

تغطية الفم والأنف من الأتربة

4- خلال الرياح المثيرة للأتربة يجب تغطية الفم والأنف والأذنين لحماية الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، وارتداء نظارات الشمس، لعدم تعرض العين للأتربة المثارة.

5- يجب على ربات البيوت إغلاق النوافذ والأبواب بشكل محكم لتفادي دخول الأتربة.

6- متابعة توقعات الأرصاد حول الظواهر الجوية بشكل يومي، لمعرفة نوع الملابس التي يجب ارتدائها.

7- استخدام أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية لبخاخات الربو.

8- الحرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل خاصة الدافئة، للحد من الإصابة بنزلات البرد.

9- أخذ جميع الأمصال واللقاحات الحساسية الموسمية.

10- الحرص على غسل اليدين والوجه والاستحمام، للتخلص من حبوب اللقاح.