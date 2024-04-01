الملا: نمو حجم الأعمال لشركة خدمات البترول البحرية في 2023

شهد وزير البترول، طارق الملا، اجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية PMS، لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن عام 2023.

التكيف مع التحولات السريعة في السوق

وخلال الاجتماع أشاد الملا بالنجاحات التي حققتها الشركة وحجم الأعمال المنفذة، ورؤيتها الاستراتيجية المتميزة، وقدرتها الفائقة على التكيف مع التحولات السريعة في السوق وتحقيق نمو مستدام.

الالتزام بالمعايير الدولية للجودة

وأكد الملا تقديم الدعم الكامل للشركة لتعزيز دورها الاستراتيجي، وإمكانياتها في تنفيذ الأعمال والمشروعات البحرية لقطاع البترول والغاز، ما يسهم في زيادة الإنتاج، ووجه بأهمية الاستمرار في تعزيز سياسات تطوير الأصول وتحديث أسطول الشركة البحري، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة كأولويات رئيسية للعمل.

واستعرض المهندس عمرو بدوي الشركة أهم مؤشرات الأداء خلال عام 2023، إذ تشير النتائج الى تحقيق الشركة أرباحا قياسية خلال عام 2023، وزيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات، موضحا أن أرباح التشغيل قفزت بشكل غير مسبوق، فيما بلغ حجم الأعمال المنفذة 270 مليون دولار بنسبة تجاوزت 28% عن العام السابق.

أوضح أن الشركة نفذت خلال العام العديد من المشروعات البحرية في مقدمتها مشروعات تنمية حقل بترول شمال صفا لشركة بترول خليج السويس، وحقل البتريكو لشركة بتروبل، وحقل كاموس البحري لشركة شمال سيناء للبترول، ومشروع تثبيت الحوض العائم بترسانة بورسعيد البحرية لشركة القناة للمواني، والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، وربط آبار محطة جيسوم الشمالي بخليج السويس لشركة بتروجلف مصر.

45 امر إسناد لشركة خدمات البترول البحرية PMS

وحققت الشركة نموا في حجم الأعمال الجديدة، في ظل إضافة أنشطة جديدة للشركة مثل مشروعات مد الكابلات البحرية ومشروعات المياه العميقة وأعمال الأرصفة البحرية، ما عزز من القدرة التنافسية والحصة السوقية للشركة، ما برز بوضوح في حجم الاعمال الجديدة المسندة خلال العام بإجمالي 45 امر إسناد بقيمة تقترب من 400 مليون دولار، وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري لشركة غرب البرلس للبترول، وتنمية حقل أكتوبر البحري لشركة جابكو ومشروع تنمية حقل غرب الدلتا البحري المرحلة العاشرة لشركة البرلس للغاز كأول مشروع في المياه العميقة، والعديد من المشروعات الأخرى.

ضمان استدامة النمو

وأشار إلى أن الشركة أعدت استراتيجيات مستقبلية تهدف إلى ضمان استدامة النمو للشركة، وتعزيز مرونتها في التعامل مع متغيرات السوق ومع الأنشطة والأسواق الجديدة ويشمل ذلك التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

وأضاف أنه في مجال مشروعات الخدمة المجتمعية نفذت الشركة عدة مساهمات خلال عام 2023، تطبيقا للاستراتيجية الموحدة لوزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية.