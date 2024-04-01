ما قيمة زكاة الفطر 2024 في الجزائر؟.. توزع قبل العيد بيوم أو يومين

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن قيمة زكاة الفطر 2024 في الجزائر وتم تحديد زكاة الفطر لهذا العام بـ150 دينارا جزائريا، وجاء هذا الإعلان بعد الرجوع إلى الجهات المختصة التي أوضحت هذا المبلغ.

قيمة زكاة الفطر 2024 في الجزائر

وبحسب الإذاعة الجزائرية فإن اللجنة الوطنية للفتوى هي من حددت قيمة زكاة الفطر 2024 في الجزائر، ودعت المبادرة بإخراج زكاة الفطر لهذا العام والتي تقدر بـ150 دينارا جزائريا، ويعد هذا المبلغ متوسط قيمة 2 كيلوجرام من الطعام والقوت اليوم لمختلف الأفراد في الجزائر.

قيمة زكاة الفطر 2024 في الجزائر وعلى من تجب

وبعد معرفة قيمة زكاة الفطر 2024 في الجزائر، إذ أنَّ اللجنة عملت على التنبيه بلجان الزكاة بالمساجد المختلفة في ولايات الجزائر المترامية بالعمل على إخراج الزكاة في أقرب وقت ممكن على ألا توزع على مستحقيها إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.

وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى يخرجها المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه النفقة إذا كان يملك ما يزيد من قوت يومه.

قيمة زكاة الفطر 2024 في الجزائر وطريقة إخراجها

يشار إلى أن الصحابة عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما من الصحابة وعمر بن عبدالعزيز وطاووس من التابعين أجازوا إخراج الزكاة في شكل نقدي لأن ذلك أنفع للفقراء ويغنيهم عن السؤال يوم العيد وهذا لا يتحقق إلا بدفع القيمة.