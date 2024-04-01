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دراما المتحدة

موعد وقفة عيد الفطر 2024 في مصر فلكيا

كتب:

كريم روماني
01:10 م | الإثنين 01 أبريل 2024
هلال شوال - صورة أرشيفية

هلال شوال - صورة أرشيفية

حددت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد وقفة عيد الفطر 2024، مع تحديد موعد استطلاع هلال شهر شوال.

موعد وقفة عيد الفطر 2024

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن موعد وقفة عيد الفطر 2024 سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، إذ أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن استطلاع هلال شوال سيكون يوم الاثنين 8 أبريل، وأن كل الحسابات تشير إلى أن يوم الأربعاء 10 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر في الدول الإسلامية، التي بدأت الصيام يوم الاثنين 11 مارس، وهي: «مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، وسوريا، والكويت، والبحرين، والجزائر».

متى تستطلع دار الإفتاء هلال عيد الفطر؟

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء يوم الاثنين 8 أبريل، بالتعاون مع اللجان العلمية في المعهد القومي للبحوث الفلكية وهيئة المساحة المصرية هلال عيد الفطر من بعض المواقع والمراصد المعتمدة للرؤية، مثل مرصد القطامية، وسانت كاترين، والوادي الجديد، وحلايب، والعوينات، من خلال استخدام الأجهزة العلمية المختلفة.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.