كيفية صلاة عيد الفطر كما جاء عن النبي وما عدد ركعاتها؟

تحتل صلاة عيد الفطر مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي تمثل نهاية شهر رمضان الكريم وبداية عيد الفطر المبارك، الذي يأتي معه الفرح والسرور بعد شهر من الصوم والامتناع عن الكثير من الملذات في نهار رمضان، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك يتساءل الكثيرون حول كيفية صلاة عيد الفطر وهو ما سنوضحه في التقرير التالي.

كيفية صلاة عيد الفطر

وأوضحت دار الإفتاء كيفية صلاة عيد الفطر عبر موقعها الرسمي ، مؤكّدة أنها تتكون من ركعتين تُقامان مثل باقي الصلوات، وينوي المسلم بهما صلاة العيد، كما يُفضل أن يكبر المسلم في الركعة الأولى 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بخلاف تكبيرة القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل القراءة.

عدد ركعات صلاة عيد الفطر

واستشهدت دار الإفتاء بحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين كيفية تكبير الإمام في صلاة العيد، مؤكدة أنها تكون ركعتين، ومن المستحب أن يغير المسلم طريقه في الذهاب والعودة من الصلاة، لما روى عن كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (سنن الترمذي).

وذكرت دار الإفتاء بأن السنة عن النبي الكريم في صلاة عيد الفطر المبارك هو أن تُصلى جماعة، لما روي عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ» أخرجه البيهقي، ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ رضي الله عنهم خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ رضي الله عنه قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، الحديث أخرجه البيهقي