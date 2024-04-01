لتجنب الحرائق في المنزل.. 7 نصائح مهمة لشراء واستخدام المشترك الكهربائي

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الاعتماد على الأجهزة الكهربائية، ما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الكهربائية، خاصة عند استخدام المشتركات الكهربائية، لذا أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد الأسرة من أخطاره.

وتشمل هذه المعايير والمواصفات الآتي:

خطوات يجب اتباعها لاختيار المشترك

- عدم شراء منتجات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- يشترط وجود مفتاح حماية عمومي للحماية، يفصل أتوماتيكيًا عند زيادة الأحمال.

- التأكد من أن جميع مفاتيح المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيّش، مع وجود غوالق لجميع الفيّش.

- اختيار مشترك مصنوع من مادة عازلة ومقاومة للاشتعال، وأن تكون الأجزاء الداخلية مصنعه من النحاس.

- التأكد من سلامة تشغيل المشترك بالكهرباء بشكل صحيح قبل استخدامه.

- فحص الأجهزة الكهربائية الموصلة بمشترك الكهرباء للتأكد من سلامتها قبل التوصيل.

- هناك أنواع من الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف، لأن إستهلاكها في الكهرباء عالِ.