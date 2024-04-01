تفاصيل 2070 فرصة عمل في 39 شركة خاصة بـ12 محافظة.. الشروط وكيفية التقديم

أصدرت وزارة العمل اليوم نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجّه الوزير، مديريات العمل في المحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنّها تلقت طلبات من 39 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 2070 وظيفة مٌتوفرة في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم» برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

نشرة التوظيف الدورية

وتابعت أنّ التقديم على الفرص الجديدة خلال شهر أبريل عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع البيان، والموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وبحسب البيان، أوضحت الوزارة أنّ نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول في الإدارة، وتُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة مُتوفرة في 12 محافظة، هي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، والوادي الجديد، والمنوفية، وأسوان».

التخصصات المطلوبة

وفي تخصصات «فني تمريض، وأخصائي تركيبات دوائية، وأخصائي it، وفنى سلامة وصحة مهنية، وأخصائي معالجة مياه، ورئيس مجموعة، ومدير فرع، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج، وسكرتارية، وتلي سيلز، ومهندس مكافحة حشرات شعبة عامة، وأعمال إدارية، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقون رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيو تمويل، ومسؤول تعيينات، ومندوبو مبيعات وتوصيل، ومراقبو جودة، وفنيون من جميع التخصصات، ومشرفو إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.