مواعيد القطارات من القاهرة إلى شبين الكوم.. تربط 4 محافظات

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات من القاهرة إلى شبين الكوم في المنوفية خلال الفترة المقبلة، إذ يربط هذا القطار 4 محافظات، وهي «القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية»، وهناك نوعان من القطارات يعملان طوال اليوم تتمثل في «الروسي - المحسن».

مواعيد القطارات من القاهرة إلى شبين الكوم

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات من القاهرة إلى شبين الكوم تبدأ من الخامسة صباحا وتنتهي في الثامنة مساء، ويبلغ عدد القطارات على طول الخط 14 قطارا منها روسي عادي وآخر مكيف، وعدد المحطات التي يمر بها القطار للوصول إلى شبين 22.

تفاصيل مواعيد القطارات من القاهرة إلى شبين الكوم

1- قطار رقم 119 روسي ينطلق من القاهرة الساعة 5:00 صباحا ويصل شبين الكوم الساعة 7:05 صباحا.

2- قطار رقم 535 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 5:15 صباحا ويصل شبين الكوم الساعة 7:57 صباحا.

3- قطار رقم 537 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا ويصل شبين الكوم الساعة 8:43 صباحا.

4- قطار رقم 543 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 9:10 ويصل شبين الكوم الساعة 11:45 صباحا.

5- قطار رقم 545 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 11:05 صباحا ويصل شبين الكوم الساعة 1:24 مساء.

6- قطار رقم 547 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 12:05 مساء ويصل شبين الكوم الساعة 2:25 مساء.

7- قطار رقم 549 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 1:20 مساء ويصل شبين الكوم الساعة 3:48 مساء.

8- قطار رقم 121 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 2:30 مساء ويصل شبين الكوم الساعة 4:51 مساء.

9- قطار رقم 551 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 3:00 مساء، ويصل شبين الكوم الساعة 5:25 مساء.

10- قطار رقم 1191 مكيف روسي ينطلق من القاهرة الساعة 3:50 مساء، ويصل شبين الكوم الساعة 5:52 مساء.

11- قطار رقم 553 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 4:10 مساء ويصل شبين الكوم الساعة 6:34 مساء.

12- قطار رقم 555 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 5:05 مساء، ويصل شبين الكوم الساعة 7:37 مساء.

13- قطار رقم 563 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 5:30 مساء ويصل شبين الكوم الساعة 8:02 مساء.

14- قطار رقم 123 محسن ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 مساء ويصل شبين الكوم الساعة 10:04 مساء.