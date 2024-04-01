ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإفطار، الأمر الذي دفع المواطنين إلى البحث عن موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 22 رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، نظرا لاختلاف مواقيت أذان المغرب من يوم لآخر.

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 22 رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 22 رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات تعرضه «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة، كالآتي:

- موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم الاثنين 1-4-2024، الساعة 6:13 مساء.

- موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 1-4-2024، الساعة 06:15 مساءً.

- موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الاثنين 31-3-2024 الساعة 6:18 مساء

- موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:12 مساء

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:10 مساء

- موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:05 مساء

- موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:04 مساء.

- موعد أذان المغرب في السويس اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6 مساء و 9 دقائق.

- موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6 مساء و 13 دقيقة.

- موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:15 مساء.

- موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:28 مساء

- موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:13 مساء

- موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:31 مساء

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:20 مساء

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم

- موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:14 مساء

- موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:14 مساء

- موعد أذان المغرب في قنا اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:06 مساء

- موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الاثنين 1-4-2024 الساعة 6:10 مساء

- موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الاثنين 1-4-202- الساعة 5:59 مساء.