تحري ليلة القدر في شروق شمس 22 رمضان.. هل كانت ليلة أمس؟ (صور وفيديو)

يتساءل ملايين المواطنين المسلمين عبر العالم إن إذا كانت ليلة أمس هي ليلة القدر، حيث يجتهد المسلمون لتحصيل الليلة المباركة التي لها فضل كبير وعظيم، ويتحرون ليلة القدر في شروق يوم 22 رمضان.. فهل تحققت علاماتها؟.

اقتضت حكمة الله إخفاء ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يوقظ المسلم أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء والطاعات أملًا في أن توافقه ليلة القدر.

هل ليلة القدر كانت أمس؟

وحول تحري ليلة 22 من رمضان، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من مختلف الأماكن والمحافظات، لتوثيق لحظات شروق شمس ليلة 22 رمضان، وقال أحد المتابعين: «تحري صبيحة ليلة 22 خروج شمس كان جميلا ولكن خرجت الشمس بشعاع ضعيف لمدة 6 دقائق غير مؤذٍ للعين المجردة ثم أصبح قويا مؤذيا للعين فلتمسوها في أيام الباقية».

هل كانت ليلة 22 ليلة القدر

وتداول بعض رواد السوشيال ميديا في تحري ليلة 22 رمضان بثا مباشرا لأحد رواد عبر فيسبوك، ظهرت فيه شمس 22 رمضان وهي بازغة، داعيا الله عز وجل أن تكون هذه ليلة القدر ودعى الله عز وجل أن يرزقهم الرحمة والمغفرة في الدنيا والآخرة، وأن ينال الجميع بركة ليلة القدر.

ولليوم الثاني على التوالي يرصد الكثير من المسلمين تحري ليلة القدر في الليلة الثانية من العشر الأواخر من شهر رمضان، ورصدت «الوطن» في بث مباشر لحظة شروق شمس 22 من رمضان 2024 ولا يزال السؤال يطرح نفسه هل كانت ليلة القدر أمس؟.

وبعد الانتهاء من تحري شمس ليلة 22 رمضان، ذكرت دار الإفتاء أنّ الله أخفى رضاه في طاعته ليستزيد أصحاب الطاعات في أعمالهم، وأخفى غضبه في معصيته لينزجر أصحاب السيئات عن أعمالهم، ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يُخفي أعمار الناس وآجالهم فلم يحددها؛ ليجد الإنسان في طاعة ربه، فينال رضاه، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: 34].

سبب إخفاء ليلة القدر

وأضافت الإفتاء أنّ الله أخفى موعد ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمر عن ساعد الجد، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾.