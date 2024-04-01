سجل رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، الظهور الأول له بعد أزمة المنشطات التي جعلته مهددا بالإيقاف، بعد إعلان جمال علام رئيس اتحاد الكرة، تلقيه خطابًا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، والذي أفاد بإيجابية عينة اللاعب.

وفي المقابل نفى نادي بيراميدز إيجابية عينة اللاعب، إذ أكد مسؤولو النادي أنّ الخطاب أفاد بأنّ عينة اللاعب فاسدة ومخففة بالماء وليست إيجابية، وبالتالي سيقوم اللاعب بإعادة الاختبار.

أول ظهور لـ رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات.. ماذا فعل؟

ومع اشتعال الأزمة، ترقب الجميع رد فعل رمضان صبحي، الذي سجل الظهور الأول بعد ساعات قليلة من بداية الأزمة، مفضلا تجاهل الأمر تماما، حيث نشر عددا من الصور عبر حسابه على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشارك رمضان صبحي عبر خاصية «ستوري» صورًا من تجمّع عددٍ من أصدقائه خلال تناول وجبة الإفطار، فضلًا عن تهنئة للثنائي أحمد سامي لاعب بيراميدز، وسعد سمير زميله السابق في الأهلي، بمناسبة عيد ميلادهما، مفضلا عدم التعليق عن أزمة المنشطات.

عقوبة رمضان صبحي المنتظرة حال ثبوت إيجابية عينة المنشطات

وحال ثبوت إيجابية عينة رمضان صبحي، سيكون اللاعب مهددا بالإيقاف ما بين عامين إلى 4 أعوام، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

كانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أصدرت بيانا، اليوم، كشفت خلاله أنّها لا تقوم بنشر أي تعليقات أو تصريحات بشأن الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ على سرية المعلومات (ISPPPI).