تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. «اعرف الطن بكام»

شهدت أسعار الحديد انخفاضات متعددة خلال الفترة الأخيرة، في مختلف المصانع والشركات، فيما تحظى مواد البناء باهتمام كبير من قبل قطاع واسع من التجار والمواطنين للتعرف على مستجدات أسعارها، خاصة أنها تتغير بشكل يومي.

لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم، الثلاثاء 2-4-2024، في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 2-4-2024

وجاءت أسعار الحديد اليوم في مصر 2-4-2024، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 47316 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» بتراجع 167 جنيهًا عن سعر أمس.

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد عز اليوم 49 ألف و392 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» بتراجع 260 جنيهًا عن أسعار أمس.

وسجلت أسعار الحديد في الشركات الأخرى اليوم الثلاثاء 2-4-2024، التالي:

- سعر طن حديد المصريين، 45 ألفًا و200 جنيه للمستهلك.

- سعر طن حديد مصر ستیل 45 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن حديد الكومي 42 ألفًا و400 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي 42 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد عطية سجل 42 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 42 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد التالي:

- متوسط سعر البليت: 507 دولارًا للطن.

- متوسط سعر الحديد الخام: 113 دولارًا للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 530 دولارًا للطن.