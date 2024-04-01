تعرف على أسعار الحديد.. تراجع 5 آلاف جنيه للطن

أعلنت شركات الحديد عن تراجع الأسعار اليوم في سعر الطن بنحو 5 آلاف و400 جنيه خلال شهر أبريل، وذلك بحسب تحديث الأسعار المعلنة من قبل شركات التصنيع، إذ أعلنت شركة حديد عز أنَّ سعر الحديد سيكون اليوم الإثنين 1-4-2024 نحو 46 ألفًا و500 جنيه للطن للموزعين تسليم أرض المصنع، على أن يصل للمستهلك النهائي في حدود 48 ألف جنيه وفق بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية والعالمية.

كما تراجعت أسعار شركة حديد الجيوشي للصلب، وسجل سعر الطن نحو 42 ألفًا جنيه للموزع المعتمد.

أسعار الحديد في الأسواق

تنشر «الوطن»، سعر طن الحديد اليوم الإثنين 1-4-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجل سعر حديد المصريين اليوم 45 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- وصل سعر طن حدید مصر ستیل اليوم إلى 42 ألف جنيه للطن.

- حديد المراكبي سجل 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 42 ألفا و500 جنيه.

- سعر حديد العشري سجل 41 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العتال بلغ 43 ألف جنيه.

- سجل سعر حديد المعادي 42 ألف جنيه.

- سجل حديد الكومي 42 ألف جنيه.