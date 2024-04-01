انتعاش قطاع السيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. «الشعبة» توجه نصيحة مهمة

شهد قطاع السيارات في مصر زيادة ملحوظة في حركة المبيعات، بعد التراجعات الأخيرة التي أعلن عنها عدد من الوكلاء على أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة القليلة الماضية، والتي وصلت إلى 500 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار السيارات المستعملة متأثرة بتراجع أسعار السيارات الجديدة.

انتعاشة في مبيعات السيارت

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عددا كبيرا من وكلاء السيارات أعلنوا تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات الجديدة، كما أن الـ«أوفر برايس» لم يعد موجودًا الآن على معظم أنواع السيارات.

تراجع أسعار السيارات

وأوضح «زيتون»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد انتعاشة ملحوظة في حركة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، نتيجة تراجع أسعارها خلال الفترة الأخيرة، موجهاً نصيحة للمواطنين بأن الفترة الحالية مناسبة للشراء، خاصة في ظل التخفيضات الكبيرة، وزيادة المعروض خلال الفترة الماضية.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إلى أنه من المتوقع استقرار أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه مع دخول موديلات 2025 ستزداد مبيعات السيارات من موديلات 2024 و2023، نتيجة انخفاض أسعارها عن الموديل الأحدث.

أسعار السيارات الجديدة

وسجلت أسعار السيارات الجديدة التالي:

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «SHINE» نحو 2 مليون و60 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 500 ألف جنيه.

- سجل سعر سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «COMFORT» نحو مليون و750 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 300 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة إم جي 5 2024 «A/T / LUXURY» نحو 900 ألف جنيه، بتراجع 200 ألف جنيه.