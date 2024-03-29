بأقل من 100 ألف جنيه.. تعرف على أسعار السيارات المستعملة 2024

يريد الكثير من المواطنين شراء سيارة لتساعدهم على قضاء مشاويرهم بسهولة، لذا يحرصون على البحث عن أسعار السيارات المستعملة باعتبارها حلا بديلا لشراء السيارات الجديدة، نظرا لما تتمتع به من أسعار رخيصة نسبيا مقارنة بالجديدة فضلا عن أنها تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لذوي الدخول المتوسطة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السيارات المستعملة التي يبلغ سعرها أقل من 100 ألف جنيه، وذلك وفقا لمواقع بيع وشراء السيارات عبر الإنترنت.

أسعار السيارات المستعملة

جاء متوسط سعر سيارة فيات 128 موديل 1991، 45 ألف جنيه، بينما سجل متوسط سعر سيارة لادا 2105 موديل 1994، 47 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر سيارة سيتروين موديل 1995، 62 ألف جنيه.

وبلغ سعر سيارة سوزوكي سويفت، موديل 1993، بسعر67 ألف جنيه، بينما سجل متوسط سعر سيارة فيات شاهين موديل 1993، نحو 67 ألف جنيه، وسجل متوسط سعر سيارة لادا 2107 موديل 2004، بسعر 75 ألف جنيه.

وسجل متوسط سعر سيارة فيات بيترا موديل 2004 نحو 94 ألف جنيه، بينما وصل سعر سيارة فورد اسكورت موديل 1998، بسعر 97 ألف جنيه، بينما بلغ متوسط سعر سيارة فيات تمبرا موديل 1991 نحو 100ألف جنيه.