موجة تراجعات في أسعار السيارات الجديدة بمصر.. تصل إلى 500 ألف جنيه

سجلت أسعار السيارات الجديدة في مصر، موجة من التراجعات المتتالية، عقب الإعلان عن الشراكة الاستثمارية الخاصة بمدينة رأس الحكمة، وتوحيد سعر الصرف، مما ساهم في توفير الدولار بشكل جيد والقضاء على السوق الموازية.

أسعار السيارات الجديدة

وكشف عدد كبير من وكلاء السيارات في مصر، عن تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات الجديدة، تصل إلى 500 ألف جنيه، والتي جاء على رأسها سيارات كلاً من «فيات تيبو - سيتروين - سانج يونج توريس - إم جي»، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار السيارات الجديدة وقيمة الانخفاضات.

أسعار سيارات إم جي «MG»

- سجل سعر سيارة إم جي 5 2024 A/T / LUXURY نحو 900 ألف جنيه، بتراجع 200 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة إم جي 5 2024 أتوماتيك/ STANDARD نحو 830 ألف جنيه، بتراجع 170 ألف جنيه.

أسعار سيارات سانج يونج «KGM»

- سجل سعر سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «COMFORT» نحو مليون و750 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 300 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «ADVANCED» نحو مليون و950 ألف جنيه، بتراجع 265 ألف جنيه.

أسعار سيارات سيتروين

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «SHINE» نحو 2 مليون و60 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 500 ألف جنيه.

- سجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «FEEL WITH SUNROOF» نحو مليون و940 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 450 ألف جنيه.

أسعار سيارات فيات

- سجلت أسعار سيارات فيات تيبو سيدان موديل 2024، تراجعاً يتراوح بين 300 و325 ألف جنيه، ليبدأ سعر الفئة الأولى منها من مليون و50 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه.

- سجل سعر الفئة الثانية سيارات فيات تيبو سيدان موديل 2024 نحو 1.225 مليون جنيه مقابل مليون و550 ألف جنيه قبل التخفيض.